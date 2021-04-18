ظهرت في مسلسل الاختيار.. تعرف على خسائر بني سويف خلال "فض رابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف خلال أحداث فضة اعتصامي رابعة والنهضة، والتي أشارت إليها الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 أحداثا دامية، لتحصد المحافظة خسائر مادية ومعنوية كبيرة.

وكشف تقرير لجنة حصر التلفيات التي شكلها المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف الأسبق، عن اقتحام وحرق مبنى ديوان عام المحافظة، وكذا الاستراحات المجاورة له، وبعض المنشآت بجميع محتوياتها من مستندات، وأثاث، ومفروشات، وسيارات، وأجهزة، موضحًا أن خسائر الديوان العام والوحدة المحلية لمدينة بني سويف بلغت 65 مليون جنيه.

كما تسببت الاعتداءات في إحداث خسائر أخرى تمثلت في حريق مبنى محكمة بني سويف الابتدائية والذي قدرت خسائره بنحو 8 ملايين جنيه، بالإضافة لحرق سيارات ومعدات خاصة بالحماية المدنية قدرت بنحو 5 ملايين جنيه، ومدرسة الراهبات، وسرقة مدرسة إيهاب إسماعيل بمدينة بني سويف، ومدرسة الثانوية بنات بمركز ببا، وحرق أقسام شرطة الواسطى، وببا، وسمسطا، وبني سويف، وتهريب المساجين، والاستيلاء علي كميات هائلة من الأسلحة والذخائر، وسرقة مبنى إدارة الجوازات، وبنك التنمية، وبنك باركليز وبذلك قدرت الخسائر التي تكبدتها بني سويف من أحداث العنف المسلح الأخيرة بنحو 150 مليون جنيه.