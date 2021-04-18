خروج الرئة وكسور في الضلوع.. فريق طبي ينقذ حياة طفل في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الأحد، أن قسم طوارئ المستشفى استقبل مساء أمس حالة لطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، ومقيم بمركز إهناسيا يعاني من فقدان بالوعي وانخفاض في نسبة الأكسجين بالدم إثر حادث سير.

وتابع: بالكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود جروح عميقة بالصدر، وتكسير بالضلوع، وخروج للرئة مع نزيف واسترواح هوائي، وجرى نقله إلى غرفة العمليات.

وأوضح جودة، أن فريقًا طبيًا مكونًا من الدكتور محمد رمضان، أخصائي الجراحة، يعاونه الدكتور رمضان ربيع، أخصائي الجراحة، والدكتور هيثم الشريف، طبيب مقيم الجراحة، نجح في إنقاذ حياة المريض وإجراء عملية لإغلاق الجرح وإصلاح التهتك مع تركيب أنبوب صدري، ونقله إلى الرعاية المركزة لحين استقرار الحالة ومتابعة واستكمال العلاج.