إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، أمام المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، أمام المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى نقل اثنين من المصابين إلى المركز الطبي العالمى، والمصابين الآخرين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.