إسرائيل تلغي إلزام الكمامات في الأماكن المفتوحة

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ألغت إسرائيل اشتراط وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل اليوم الأحد، في أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعي نسبياً بفضل حملة تطعيم ضخمة للوقاية من كوفيد-19.

وسجلت إسرائيل انخفاضاً كبيراً في حالات العدوى والإصابة مع تلقي قرابة 54 بالمئة من سكانها البالغ تعدادهم 9.3 مليون نسمة جرعتين من لقاح فايزر.

وألغت السلطات اليوم شرط وضع كمامات الوقاية في الأماكن المفتوحة الذي كانت الشرطة تشرف على تنفيذه منذ فرضه العام الماضي لكن وزارة الصحة قالت إن الكمامات لا تزال إلزامية في الأماكن العامة المغلقة وحثت المواطنين على التنقل بها.

وعاد تلاميذ المرحلة الإعدادية إلى الجدول الدراسي لما قبل الجائحة بعدما قضوا الفترة الماضية في المنازل أو حضروا بعض الفصول لينضموا بذلك إلى أطفال دور الحضانة وتلاميذ المرحلتين الابتدائية والثانوية الذين سبق أن عادوا إلى فصولهم.

وذكرت وزارة التعليم أنه ينبغي على المدارس الاستمرار في التشجيع على النظافة الشخصية وتهوية الفصول والحرص على أكبر قدر ممكن من التباعد الاجتماعي خلال فترات الراحة والدراسة.