شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 28 مسلحا من حركة طالبان في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) أن 28 مسلحا من حركة طالبان قتلوا وأصيب 28 آخرون في أقاليم ننكارهار ولاجمان وغزني وقندهار وزابول وهيرات وفرح وبلخ خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن الوطني الأفغانية عثرت على 34 عبوة ناسفة وأحبطت مفعولها والتي كانت طالبان قد زرعتها على طرق عامة.

وأضاف التقرير أنه تم إخلاء مناطق واسعة من نفوذ طالبان وضبط بعض الأسلحة التي تخص الجماعة المسلحة.