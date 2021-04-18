شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتفق مع فايزر على زيادة إمدادات اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الوزير المسؤول عن اللقاحات في اليابان، تارو كونو اليوم الأحد أن شركة "فايزر" الأمريكية ستزيد إمداداتها من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، مما يسمح للبلاد بالحصول على جرعات كافية، بحلول نهاية سبتمبر المقبل، لتطعيم جميع السكان المؤهلين، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم الأحد.

وأضاف الوزير في أحد برامج قناة "فوجي" التلفزيونية أن رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا والمدير التنفيذي لشركة "فايرز"، البرت بورلا اتفقا على دعم الإمداد خلال محادثات هاتفية جرت أمس السبت، في إطار زيارة استمرت ثلاثة أيام لرئيس الوزراء لواشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وقال كونو خلال البرنامج "سنعمل على وضع جدول مفصل".

وبموجب اتفاقياتها الحالية مع شركة الأدوية الأمريكية، من المقرر أن تحصل اليابان على لقاحات كافية من جرعتين لتطعيم 72 مليون شخص. وبشكل عام، تعتزم الحكومة حاليا إعطاء لقاحات لجميع السكان فوق 16 عاما أو حوالي 110 ملايين نسمة.

وأضاف كونو أنه من المتوقع أن تقدم شركة "فايزر" طلبا لتوسيع الاستخدام للقاحها للمراهقين بين 12 و15 عاما، بعد تقديم طلب مماثل في الولايات المتحدة. وستأخذ الحكومة ذلك في الاعتبار، عند طرح اللقاحات.