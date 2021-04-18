وزير خارجية اليونان بالقاهرة.. ليبيا والمتوسط في الصدارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، ويتصدر أجندة الزيارة ملفا شرق المتوسط وليبيا.

الوزير اليوناني الذي يزور القاهرة للمرة الثانية خلال أقل من شهر ونصف الشهر، سيلتقي كبار المسؤولين المصريين لبحث علاقات التعاون واستعراض آخر التطورات ضمن ملفات سياسية مشتركة.



ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية اليونان خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسؤولين والشخصيات، على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر واليونان في كل المجالات، ويستعرض آخر التطورات، خاصة في شرق المتوسط وليبيا وسوريا.

وترتبط مصر واليونان بتنسيق وثيق في ملفات المنطقة، خاصة في شرق المتوسط، حيث يرتبط البلدان باتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وقعت أغسطس الماضي، وهما عضوان رئيسيان في منتدى غاز شرق المتوسط.

وأبدت اليونان دعما للمسار السياسي في ليبيا عقب تشكيل السلطة الجديدة والتوجه بخطى حثيثة نحو انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية.

كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو كاتيس أن أثينا وطرابلس اتفقتا على إجراء محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي كانت مثار جدل بعد اتفاقية وقعتها الحكومة الليبية السابقة برئاسة فايز السراج مع تركيا.