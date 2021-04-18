الإمارات تتضامن مع السعودية ضد إرهاب الحوثي: أمننا كلٌ لا يتجزأ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات استهداف الحوثيين للمدنيين والأعيان في السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة والوقوف معها في صف واحد.

وعبّرت الإمارات، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان في المملكة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وفي هذا الصدد، حثّت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وشددت الإمارات على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وفي بيان له، اعتبر التحالف أن محاولات الحوثيين العدائية، ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.