مقتل ثمانية من عائلة واحدة بالرصاص بمسجد في أفغانستان

أفغانستان: «أ.ف.ب»

أعلن مسؤولون، الأحد، مقتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة بالرصاص بمسجد في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، مساء السبت.

وقال حاكم ولاية ننغرهار، ضياء الحق أمرخيل في رسالة على «فيسبوك»، إن خمسة إخوة وثلاثة من أبناء عمومهم قتلوا «في المسجد عند الساعة 21:00 أثناء صلاة العشاء في الحي 9 في مدينة جلال آباد».

وأوضح حاكم ننغرهار أن «التحقيق جار، لكن وفقاً للمعلومات نجم هذا الحادث عن خلاف على عقار». وأكد فريد خان المتحدث باسم شرطة ننغرهار، الوقائع. وتأتي هذه الحادثة خلال رمضان، بينما يجتمع الرجال كل مساء في المسجد لأداء صلاة التراويح.