إسرائيل واليونان توقعان أكبر صفقة دفاعية بينهما

«رويترز»

وقعت إسرائيل واليونان، الأحد، أكبر صفقة دفاعية بينهما. وذكرت إسرائيل أنه من ضمن الصفقة، ستقوم شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية بتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية بموجب عقد قيمته حوالي 1.65 مليار دولار.

وقالت «إلبيت» إنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز «إم-346» وستتولى صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية الذي يضم عشرات الطائرات من طراز «إم-346» و«تي-6» لمدة 20 عاماً تقريباً.