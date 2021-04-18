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إسرائيل واليونان توقعان أكبر صفقة دفاعية بينهما

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شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل واليونان توقعان أكبر صفقة دفاعية بينهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

18 أبريل 2021

12:57 مساء

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«رويترز»
وقعت إسرائيل واليونان، الأحد، أكبر صفقة دفاعية بينهما. وذكرت إسرائيل أنه من ضمن الصفقة، ستقوم شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية بتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية بموجب عقد قيمته حوالي 1.65 مليار دولار.
وقالت «إلبيت» إنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز «إم-346» وستتولى صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية الذي يضم عشرات الطائرات من طراز «إم-346» و«تي-6» لمدة 20 عاماً تقريباً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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