مقتل 14 متمرداً في اشتباكات مع الجيش بكولومبيا

بوجوتا-رويترز

ذكرت مصادر عسكرية كولومبية، السبت، أن 14 متمرداً، وجندياً كولومبياً واحداً قتلوا في اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش. وقال مصدران عسكريان، إن 14 شخصاً قُتلوا في مواجهات في إقليم كاوكا وهؤلاء الأشخاص من أعضاء جبهة كارلوس باتينو التي أسسها منشقون في جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) يرفضون اتفاق السلام المبرم عام 2016.

وقال الجنرال إدواردو إنريكي زاباتيرو قائد الجيش على «تويتر» إن المتمردين سحبوا جثث مقاتليهم. وقال إنه إضافة إلى الجندي الذي قتل أصيب سبعة آخرون بعد أن «تعرضت وحدة لهجوم عشوائي بالمتفجرات». ويرفض المنشقون الالتزام باتفاق سلام أنهى دور «فارك» في الصراع المسلح في كولومبيا والذي خلف 260 ألف قتيل وملايين النازحين.