شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: لا نتعجل إعادة فتح حدودنا الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن- رويترز

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأحد، إن بلاده لا تتعجل إعادة فتح حدودها الدولية والمخاطرة بنمط الحياة شبه الخالي من فيروس «كورونا» في البلاد. وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام جميع الأجانب وغير المقيمين في مارس/آذار 2020 ولم تسمح إلا بدخول عدد محدود من القادمين الدوليين في الأشهر الأخيرة ولا سيما مواطنيها العائدين من الخارج. وأدى إغلاق الحدود إلى جانب عمليات العزل العام المفاجئة والتتبع السريع لرصد حالات «كورونا» والتزام المجتمع بشكل كبير بالتدابير الصحية إلى جعل أستراليا واحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في الحد من الجائحة مع قصرها الإصابات بفيروس «كورونا» على أقل من 29500 إصابة و 910 وفيات.

وقال موريسون في إفادة تلفزيونية «أوكد لكم أن أستراليا لا تتعجل فتح تلك الحدود.. لن أخاطر بالطريقة التي نعيش بها في هذا البلد الذي يختلف كثيراً عن بقية العالم اليوم». ولعدة أشهر حتى الآن، باستثناء بعض عمليات العزل العام المفاجئة، يمكن للأستراليين تناول الطعام في الخارج والتجمع بشكل شبه حر والتوقف عن استخدام الكمامات في معظم الأماكن.

وابتداء من يوم الاثنين، سيكون باستطاعة الأستراليين ومواطني نيوزيلندا المجاورة السفر بين البلدين دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على استثناء أو قضاء بعض الوقت في الحجر الصحي الإجباري. وسجلت نيوزيلندا 2239 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» و26 حالة وفاة ذات صلة.