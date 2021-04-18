شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تحدٍّ جديد على «تيك توك» يثير الغضب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بعد انتشار واسع لمقطع فيديو على موقع المقاطع المصورة «تيك توك» في مصر، قام خلاله بالاستلقاء بين قضيبي سكة حديد أثناء مرور قطار بسرعة عالية، والتقط الفيديو أصدقاءه، وهنأوه بعدما قام بـ«التحدي»، في حادث أثار غضب الكثير من المصريين، ومن بينهم وزير النقل كامل الوزير.

وتوعد الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي»، قائلاً: «سيتم محاسبته»، وطالب المواطنين بمساعدة هيئة السكة الحديد، وعدم الخروج عن النص.

وكشف الوزير عن عدد من المشاهد السلبية التي تحدث على قضبان السكة الحديد، منها سير مركبة «توك توك» على خط السكة الحديد، موضحاً أنه تم القبض عليه من جانب الجهات المختصة.

وأضاف وزير النقل أن أحد سائقي سيارة نقل قام بالوقوف على خط السكة الحديد، وترك السيارة وجلس على مقهى، وكادت تحدث كارثة لولا يقظة سائق القطار الذي شاهد السيارة قبل الاصطدام بها.