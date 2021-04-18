شكرا لقرائتكم خبر عن سولشار: بوجبا لن يتأثر بالفيلم الوثائقي عن حياته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يثق أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد، بأن لاعبه بول بوجبا لن يتأثر بالأضواء الإضافية المسلطة عليه عن طريق فيلم وثائقي عن حياته عبر منصبة «أمازون برايم». وقال إن تركيز اللاعب الفرنسي ينصب بشكل كامل على مساعدة زملائه على الفوز بالمباريات.

ومن المنتظر أن يكون بوجبا الفائز بكأس العالم، والمنتقل إلى يونايتد من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (123 مليون دولار) في 2016، هو محور فيلم وثائقي سيصدر في 2022.

وقال سولشار للصحفيين عند سؤاله عن تأثير الفيلم: «بول تحت الأضواء منذ بدء مسيرته في يونايتد؛ لذا لا أرى مشكلة في ذلك.

تركيز بول الأساسي هو على تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في مسيرته. إنه يريد أن يصبح أفضل لاعب ممكن ويريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب.

لقد فاز بالفعل بكأس العالم وأرى أن تركيزه الآن ينصب على الفوز وتقديم أفضل مستوياته مع كرة القدم. أعرف شخصيته. إنه مفعم بالحيوية ويستمد الطاقة من إسعاد الآخرين، لكن تركيزه الأساسي سيتعلق باستمرار بالفوز بالمباريات لنا».

وسجل بوجبا، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أهداف في الدوري خلال هذا الموسم الذي ابتلي فيه بالإصابات.

ويستضيف يونايتد، صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة من 31 مباراة، منافسه بيرنلي، اليوم الأحد.

وبلغ يونايتد أيضاً الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي، حيث سيواجه روما الإيطالي هذا الشهر.