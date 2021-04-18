شكرا لقرائتكم خبر عن شيفيلد يونايتد يودع الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأكد هبوط شيفيلد يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه ولفرهامبتون واندرارزد، السبت.

وبهذه الهزيمة يتأخر شيفيلد بفارق 19 نقطة عن بيرنلي أول فريق خارج منطقة الهبوط مع تبقي 18 نقطة فقط بحد أقصى.

وأنهى شيفيلد الموسم الماضي في النصف الأعلى من الجدول بعد عودته للدوري الممتاز لكنه بدا مرشحاً للهبوط لفترة طويلة عقب حصوله على نقطتين من أول 17 مباراة هذا الموسم.

وكان هدف ويليان جوزيه في الدقيقة 59 كافياً لينتصر ولفرهامبتون، ويتقاسم شيفيلد الآن الرقم القياسي السلبي في الهبوط بعد مرور 32 جولة في الدوري الممتاز والذي حققه من قبل ديربي كاونتي وهدرسفيلد تاون.

وأصبح شيفيلد أول فريق ينهي الموسم في المركز التاسع ثم يهبط في الموسم التالي منذ هبوط برمنجهام سيتي، الذي كان تاسعاً في 2009-2010 ثم هبط في العام التالي.

وحصد فريقان فقط نقاطاً أقل من حصيلة شيفيلد هذا الموسم بعد 32 مباراة في موسم بالدوري الممتاز، وهما سندرلاند في 2005-2006 وديربي في 2007-2008، وامتلك الفريقان 11 نقطة في هذه المرحلة.