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«الوطني للأرصاد»: زلزال بقوة 5.6 يضرب جنوب إيران.. ولا تأثير في الدولة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

18 أبريل 2021

12:00 مساء

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أبوظبي-وام
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد»، الأحد، زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران، الساعة 10:41 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وقال المركز - في بيان- إن الزلزال غير محسوس، وليس له تأثير في الدولة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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