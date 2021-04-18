«الوطني للأرصاد»: زلزال بقوة 5.6 يضرب جنوب إيران.. ولا تأثير في الدولة

أبوظبي-وام

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد»، الأحد، زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران، الساعة 10:41 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وقال المركز - في بيان- إن الزلزال غير محسوس، وليس له تأثير في الدولة.