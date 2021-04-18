عمومية «سلامة» تقر توزيع أرباح نصف سنوية بـ 8.25%

دبي: ”الخليج 365”

أقرت الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية على المساهمين بقيمة 8.25 فلس لكل سهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، كما تمت الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

كما وافقت الجمعية العمومية على بنود الاجتماع التي تتضمن المصادقة على تعيين محمد أحمد محمد بن عبدالعزيز الشحي، عضو مجلس إدارة لشركة سلامة، كما أقرت تعيين ممثلي المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية.

وأقرت تعديل بعض المواد في النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع مرسوم تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية.