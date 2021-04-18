استقالة بدران وطنطاوي من "سي آي كابيتال".. وتعيين هشام جوهر رئيسا تنفيذيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في بيان للبورصة اليوم الأحد، تقديم حازم بدران وطارق طنطاوي استقالتيهما لمجلس إدارة الشركة وذلك من منصبيهما كرئيسين تنفيذيين مشاركين للمجموعة وأعضاء منتدبين بمجلس إدارة الشركة وذلك لرغبتهما في العمل على فرص استثمارية جديدة خاصة بهما.

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة قرر خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي تعيين هشام جوهر في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، على أن يستمر بدران وطنطاوي في القيام بمهامهما في المجموعة حتى يوم 20 مايو المقبل من أجل العمل على انتقال المهام التنفيذية للإدارة الجديدة.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من إتمام بنك مصر الاستحواذ على 90% من أسهم شركة سي آي كابيتال، من خلال رفع حصته التي كانت 24.7% عبر تقديم عرض شراء إجباري مقابل سعر 4.70 جنيه للسهم في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.068 مليار جنيه.

وكان مجلس إدارة سي آي كابيتال اعترض على العرض المقدم من بنك مصر، مشيرًا إلى أنه أقل بنحو 20% عن القيمة العادلة، ولكن غالبية حملة أسهم الشركة وافقوا على عرض الشراء.

وبحسب بيان الشركة اليوم، قال محمود عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال، "لقد قام حازم وطارق منذ انضمامهما للمجموعة في 2013 و2015 على التوالي بدور محوري في تنمية وتوسع نشاط الشركة، وكانا القوة الدافعة في تحول المجموعة إلى واحدة من الشركات الرائدة في مصر في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بجانب الحفاظ على وتيرة نمو منصة بنك الاستثمار".

وأضاف: "إضافة إلى أنه بجهودهما المشتركة مع فريق عمل المجموعة تمكنت سي آي كابيتال من تحقيق مبيعات وأرباح هي الأعلى تاريخيا بصفة منتظمة".

وقالت الشركة إن هشام جوهر انضم للمجموعة في عام 2012 وتقلد العديد من المناصب القيادية بالشركة ومنها مؤخرا الرئيس التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار.

وأضافت أنه في عام 2019 أطلق هشام سي آي كابيتال لتقديم الخدمات المصرفية التجارية، بداية بالاستثمار الناجح في شركة تعليم لخدمات الإدارة، والتي يتولى هشام منصب رئيس مجلس إدارتها.

وذكرت الشركة أن هشام يتمتع بخبرة تتعدى العشرين عاما في مجال الخدمات المالية إقليميا، حيث تولى العديد من المناصب القيادية في شعاع كابيتال، ومجموعة دبي، وبلتون المالية، من ضمن مناصب أخرى قبل الانضمام لشركة سي آي كابيتال.

وقال هشام جوهر: "سعيد وفخور بتقلد هذا المنصب وأتطلع لتعزيز تطور وتنمية سي آي كابيتال وإنجاحها بمساندة مساهمنا الرئيسي بنك مصر. مؤسستنا قوية ونمتلك منصة هي واحدة من أكثر المنصات تنوعا في مجال تقديم الخدمات المالية في مصر، بدعم إدارة متمرسة وفريق عمل من المحترفين في شتى المجالات".

وتعمل شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية متضمنة خدمات التأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، وخدمات ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية وعمليات الدمج والاستحواذ، والسمسرة في الأوراق المالية، وإدارة صناديق ومحافظ الأصول المالية والبحوث.