تراجع البصل والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 4 أصناف من الخضراوات بين 25 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 10 قروش، اليوم، ليتراوح بين 3.6 و6.5 جنيه.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.6 و6.5 جنيه، بزيادة 10 قروش.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات