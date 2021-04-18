زلزال بقوة 5.9 يضرب جنوب إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 23 دقيقة

ضرب زلزال ق بقوة 5.9 على مقياس ريختر حسبما أعلن التلفزيون الايراني صباح اليوم الأحد.

وأوضح أن الزلزال ضرب ميناء غناوة على الخليج بمحافظة بوشهر بجنوب إيران، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات وشعرت به محافظات بوشهر وخوزستان وفارس بجنوب إيران.

من جانبها ذكرت وكالة مهر أن الزلزال وقع في مدينة “كناوة” وأجبر المواطنين على النزول من بيوتهم إلى الشوارع، لافتتة إلى أنه لم ترد أنباء بعد عن إصابات.

يشار أن محافظة بوشهر وتضم مفاعلا نوويا يعد من الأكبر في إيران إلى جانب منشأة نطنز ويساهم بشكل مباشر في البرنامج النووي الإيراني.