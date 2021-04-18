شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون 8 من أسرة واحدة داخل مسجد بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون اليوم الأحد أن ثمانية أفراد على الأقل من أسرة واحدة قتلوا، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار عليهم في مسجد بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان

وقال حاكم الإقليم، ضياء الحق أمرخيل إن الحادث وقع في منطقة الشرطة التاسعة في عاصمة الإقليم جلال آباد.

وأضاف "تظهر النتائج الأولية أن الحادث وقع نتيجة لنزاع بشأن أرض خاصة".

وذكر متحدث باسم الشرطة أنهم يحققون في الحادث، لكن لم يتم اعتقال أحد بعد.