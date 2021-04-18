توقيع "أكبر صفقة" دفاعية بين إسرائيل واليونان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها وقعت مع اليونان صفقة دفاعية، هي الأكبر من نوعها بين البلدين.

وفي توضيحها لتفاصيل الصفقة ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شركة إلبيت سيستمز في تل أبيب ستقوم بتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية.



وبينت أن قيمة الصفقة قد تبلغ نحو 1.65 مليار دولار أمريكي.

من جانبها ذكرت شركة إلبيت أنها ستزود اليونان في إطار الصفقة بطائرات تدريب جديدة من طراز إم-346.

كما ستتولى الشركة الإسرائيلية ذاتها صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية؛ الذي يضم عشرات الطائرات من طراز إم-346 وتي-6، وذلك لمدة 20 عاما تقريبا.