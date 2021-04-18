شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشاهير يطالبون بتوفير العلاج لنافالني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

طالبت أكثر من 70 شخصية مشهورة من كل أنحاء العالم، في رسالة مفتوحة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلاج المعارض أليكسي نافالني.



وفي إشارة إلى مرضه، جاء في الرسالة: "إن نافالني كمواطن روسي، له الحق القانوني في أن يفحصه طبيب من اختياره ويعالجه".

وأضاف المشاهير في رسالتهم إلى بوتين أن "نافالني في حالة حرجة. وندعوك (بوتين)، إلى ضمان إعطاء نافالني على الفور العلاج والرعاية الطبية التي يطلبها بشكل عاجل، ويحق له الحصول عليهما بموجب القانون الروسي. بصفتك شخصا أقسم على احترام القانون، فما عليك سوى القيام بذلك".

ونشر النداء، السبت، في عدة إصدارات أوروبية، بما في ذلك مجلة "إيكونومست" باللغة الإنجليزية.

ووقع على الرسالة جي كيه رولينج مؤلفة "هاري بوتر" ، والفائزون الثلاثة بجائزة نوبل للأدب هيرتا مولر ولويز جلوك وسفيتلانا أليكسييفيتش وبيورن أولفايوس عضو فريق الروك السويدي آبا والممثلان بنديكت كومبرباتش وكريستين سكوت توماس بالإضافة إلى المؤرخين نيال فيرجسون وسيمون شاما.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات له يوم السبت، معاملة روسيا للمعارض.

وقال الرئيس الأمريكي في أحد نوادي الجولف في ويلمنجتون بولاية ديلاوير: "هذا غير عادل على الإطلاق وغير مناسب على الإطلاق".

وأضاف أنه "على أساس أنه تعرض للتسميم ثم أضرب عن الطعام. هذا خطأ".

وبحسب محاميه، فقد دخل نافالني في إضراب عن الطعام منذ أيام في محاولة للضغط من أجل السماح بزيارة طبيب له، ويواجه الآن خطر الإطعام القسري.

واشتكى نافالني البالغ من العمر 44 عاما مؤخرا من آلام في الظهر وشلل في أطرافه وحمى وسعال، وعبرت أسرته ومحاموه وأنصاره عن قلقهم.

وكتب فريق طبيبته، أناستاسيا فاسيليفا، على "تويتر" أنهم تلقوا نتائج مقلقة من فحص دم المعارض نافالني. وقالوا إنه "لا يمكن استبعاد احتمال الإصابة بالفشل الكلوي أو عدم انتظام ضربات القلب".

وحذرت المتحدثة باسمه كيرا يارمش، في وقت متأخر السبت، في منشور على "فيسبوك" من أن "نافالني قد يموت في غضون أيام إذا لم يتم اتخاذ إجراء قريبا".

وأشارت إلى أن "فريق محامييه لم يتمكنوا من الاتصال به في عطلات نهاية الأسبوع. ولا أحد يعلم ماذا سيحدث يوم الاثنين".

اعتقلت الشرطة نافالني داخل مطار في موسكو في 17 يناير/ كانون الثاني لدى وصوله من ألمانيا حيث كان يتعافى من حالة تسمم.

وثبت القضاء الروسي إدانة الناشط المناهض للفساد في قضية احتيال تعود للعام 2014 يندد بها المعارض وعدة عواصم غربية ومنظمات غير حكومية باعتبارها مسيسة، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام.

وكانت الشرطة الروسية قد بدأت في أغسطس/ آب "فحصًا أوليًا" بعد نقل نافالني إلى المستشفى من خلال تفتيش الأماكن التي مكث فيها.

وقال الأطباء الروس الذين عالجوا نافالني قبل نقله جوا إلى برلين إن المعارض لم يتعرض للتسميم بل كان يعاني من مشكلات في الأيض ومن التهاب البنكرياس.

ولم يكشف أي تحليل روسي، بحسب السلطات، عن وجود أي مادة سامة في جسده.