شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 140.18 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم- وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 140.18 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و142002 حالة وفق إحصاء لـ «رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل زيادة يومية قياسية في الإصابات لفيروس «كورونا» بلغت 261500 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 14.8 مليون حالة. وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 1501 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 177150.

وسجلت تايلاند 1767 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الأحد، فيما يعد أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بداية الجائحة وسط موجة ثالثة من الإصابات في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وسجلت تايلاند حالتي وفاة جديدتين. ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 42352 إصابة مع 101 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد الإصابات بـ«كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و142262 بعد تسجيل 19185 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 79914 بعد تسجيل 67 حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل البر الرئيسي 16 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في 17 إبريل/نيسان ارتفاعاً من 15 إصابة في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 90499 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

وأعلنت وزارة الصحة بالبرازيل، السبت، تسجيل 67636 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب 2929 حالة وفاة بسبب «كوفيد-19». وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 13.9 مليون إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 371678.