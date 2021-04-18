شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات في بوينس آيرس للتنديد بالقيود الصحية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس آيرس-أ.ف.ب

خرجت تظاهرات عدة السبت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للتنديد بالقيود الصحية الجديدة التي فرضت لوقف انتشار وباء «كوفيد-19».

ولوح المتظاهرون بأعلام الأرجنتين مرددين شعارات مناوئة للرئيس ألبرتو فرنانديز، واحتجوا خصوصاً على تعليق الدروس حضورياً في المدارس لمدة 15 يوماً وهو قرار يدخل حيز التنفيذ، الاثنين، في العاصمة ومحيطها. وكُتب على اللافتات التي رفعها المتظاهرون «التعليم أساسيّ» و«لا لإغلاق المدارس».

وتتعلق القيود الجديدة بالعاصمة ومحيطها، أي أنها تعني 15 مليوناً من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة.

وفي بوينس آيرس، بلغت نسبة إشغال وحدات العناية المركزة 74,3%، السبت، في مقابل 64,8% على المستوى الوطني. ومن بين القيود المفروضة، حظر تجول ليلي من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي حتى 30 نيسان/إبريل.

وسجلت الأرجنتين 19,119 إصابة جديدة بـ«كورونا» و80 وفاة، السبت، لترتفع بذلك الحصيلة إلى أكثر من 2,6 مليون إصابة و59,164 وفاة. حتى الآن، تم تطعيم أكثر من 6,2 مليون شخص، بينهم 794,878 بالجرعة الثانية.