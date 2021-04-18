شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقادات.. بايدن سيرفع الحد الأقصى لقبول اللاجئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ويلنجتون-رويترز

قال الرئيس جو بايدن، السبت، إنه سيرفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يتم قبولهم في الولايات المتحدة هذا العام، بعد يوم من توجيه انتقادات من النواب الديمقراطيين لموافقته على إبقاء العدد المنخفض تاريخياً دون تغيير. ووقع بايدن على أمر، الجمعة، يقضي باستمرار الحد الأقصى لقبول اللاجئين الذي أعلنه سلفه دونالد ترامب ويبلغ 15000 شخص حتى نهاية سبتمبر/أيلول. وبالتوقيع على هذا الأمر يكون بايدن قد جمد خطة أعلن عنها في فبراير لزيادة الحد الأقصى إلى 62500.

وقال بايدن للصحفيين في ولاية ديلاوير، السبت، إنه سيرفع الحد البالغ 15 ألفاً. وبعد انتقاد النواب وجماعات الدفاع عن اللاجئين لبايدن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، إنه يعتزم «تحديد حد أقصى نهائي متزايد للاجئين للفترة المتبقية من هذه السنة المالية بحلول 15 مايو». ومثل أمر بايدن بتحديد عدد المقبولين عند 15 ألفاً ضربة لجماعات الدفاع عن اللاجئين والتي كانت تريد من الرئيس الديمقراطي التحرك بسرعة لإنهاء سياسات اللاجئين للجمهوري ترامب الذي حدد هذا الرقم إلى حد ما كوسيلة للحد من الهجرة.