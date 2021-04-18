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164 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» بنمو 7%

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” 

ارتفعت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، بنسبة 7% إلى 164.2 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقبل أرباح بقيمة 153.7مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% إلى 343.6 مليون درهم مقابل 302.2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
كما زادت الموجودات لدى البنك بنسبة 11% إلى 54.9 مليار درهم مقارنة مع 49.3 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، بينما زادت ودائع العملاء 13% إلى 35.5 مليار درهم مقابل 31.5 مليار درهم في الفترة المقارنة من عام 2020.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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