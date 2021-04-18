شكرا لقرائتكم خبر عن 164 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» بنمو 7% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ارتفعت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، بنسبة 7% إلى 164.2 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقبل أرباح بقيمة 153.7مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% إلى 343.6 مليون درهم مقابل 302.2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

كما زادت الموجودات لدى البنك بنسبة 11% إلى 54.9 مليار درهم مقارنة مع 49.3 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، بينما زادت ودائع العملاء 13% إلى 35.5 مليار درهم مقابل 31.5 مليار درهم في الفترة المقارنة من عام 2020.