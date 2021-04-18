شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تهوي 15% بسبب تشديد أمريكي مرتقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت عملة «بيتكوين» المشفرة بما يصل إلى 15.1% يوم الأحد. وعزت العديد من التقارير عبر الإنترنت هذا الهبوط إلى تكهنات بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد تتخذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال الذي يتم من خلال الأصول الرقمية.

وتم تداول العملة الرقمية الأشهر والأغلى بسعر 55,391.51 دولار صباح الأحد، بعد أن انخفض السعر إلى 51,707.51 دولار في وقت سابق من ليل السبت الأحد.

وخلال الأسبوع الماضي، سجلت «بيتكوين» 64,895 دولاراً وهو مستوى قياسي جديد، بدعم أول تداول على منصة العملات المشفرة «كوين بيس» في ناسداك.

(وكلات)