بايدن يحذر من خطورة الوضع الصحي للمعارض الروسي نافالني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 09:03 صباحاً - حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، من خطورة الوضع الصحي للمعارض الروسي المسجون، آليكسي نافالني، المريض والمضرب عن الطعام، يعيش وضعا “غير عادل على الإطلاق”.

وردا على سؤال بشأن تدهور حال نافالني، قال بايدن لصحفيين إن هذا “غير عادل على الإطلاق”.

وكان أطباء مقربون من نافالني قد طالبوا، في وقت سابق من يوم السبت، بالسماح لهم برؤيته فورا، مؤكدين أنه قد يصاب بسكتة قلبية “في أي لحظة”.

وقالت مصادر مرتبطة بالمعارض الروسي، نافالني، السبت، إن ناقد الكرملين المسجون يواجه مخاطر الإصابة بالفشل الكلوي، وأن بصره تراجع بعد مرور أكثر من أسبوعين من إضرابه عن الطعام.

وكان نافالني (44 عاما) قد دخل بإضراب على الطعام، منذ تاريخ 31 مارس، في خطوة احتجاجية على ما وصفه برفض السلطات تقديم العلاج المناسب له بعد آلام حادة في الساق والظهر كان قد شعر بها.

وأكدت ممثلة تحالف الأطباء الروسي، آليكساندرا زاخاروفا، أن نافالني باتت “حالته حرجة فعلا”.

وتنظر السلطات في موسكو إلى تحالف الأطباء كجماعة ناشطة في المعارضة.

واعتمدت زاخاروفا على فحوصات لنافالني زودها بها محاميه، وقالت إن أعضاء النقابة لم يفحصوه بأنفسهم.

“شاهدنا الفحوصات، وهي سيئة جدا جدا”، قالت زاخاروفا لرويترز.

وأوضحت أن “البوتاسيوم لديه مرتفع ولديه قراءات مرتفعة أخرى، ما يشير إلى أن كليتيه قد تفشلان قريبا”.

وأضافت أن “هذا يؤدي لأمراض شديدة وقد يشهد سكتة قلبية”.

وكانت روسيا قد حكمت على نافالني بالسجن، في فبراير، لمدة عامين ونصف، وذلك لمزاعم بانتهاكه إفراجا مشروطا في وقت سابق.

واعتقلت السلطات الروسية نافالني لدى عودته إلى بلاده من ألمانيا، حيث كان يتلقى العلاج بعد تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب.

من جهتها، تقول السلطات الروسية إنها عرضت العلاج المناسب على نافالني، إلا أنه رفض الأمر وأصر على تلقي العلاج من طبيب يختاره بنفسه خارج مرافق الاحتجاز، الطلب الذي واجهته موسكو بالرفض.