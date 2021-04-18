رجال دين في بريطانيا يحذرون جونسون من استخدام جوازات سفر لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2021 8:55 صباحًا

وجه المئات من قادة الكنائس في المملكة المتحدة رسالة رئيس الوزراء بوريس جونسون ، حذروا فيها من أن “خطط استخدام جوازات سفر اللقاح هي واحدة من أخطر مقترحات السياسة التي يتم تقديمها في تاريخ السياسة البريطانية، وقد تنهي الديمقراطية الليبرالية”.

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية ما قالت إنه “رسالة مفتوحة إلى بوريس جونسون موقعة من قبل أكثر من 1250 رجل دين من مختلف الطوائف المسيحية في جميع أنحاء المملكة المتحدة”.

ويقول قادة الكنائس إن “جوازات سفر اللقاح تشكل نوعا من الإجبار غير الأخلاقي وتنتهك المبادئ”.

وأوضحت الرسالة أن “الناس قد تكون لديهم أسباب وجيهة لعدم قدرتهم على التطعيم ضد كورونا أو عدم رغبتهم في ذلك، وبالنسبة لبعض المسيحيين يرتبط التطعيم بقضايا تتعلق بالضمير وبأخلاقيات تصنيع اللقاح أو اختباره”.

وتضيف أن جوازات سفر اللقاح ستكون “مثيرة للانقسام وتمييزية ومدمرة”. وأوضحت “نحن نخاطر بخلق مجتمع من طبقتين، وهناك حالة أشبه بالفصل العنصري الطبي، يتم فيها استبعاد فئة من الأشخاص الذين يرفضون التطعيم من مجالات مهمة من الحياة العامة، وهناك عدة مخاوف أخرى”.

وأشار القادة إلى أن “هذا المخطط لديه القدرة على إنشاء دولة مراقبة تستخدم فيها الحكومة التكنولوجيا للتحكم في جوانب معينة من حياة المواطنين”.

وتقول الرسالة إنه “لا يوجد أي شيء منطقي فيما يتعلق بحماية الآخرين من خلال فرض جوازات سفر اللقاح كشرط لدخول الأماكن، والتي يمكن أن تشمل الكنائس”.

ووصف الموقعون المخطط بأنه “غير ليبرالي وخطير”، وقالوا “بصفتنا قادة مسيحيين، لا نتصور أي ظروف يمكننا فيها إغلاق أبوابنا أمام أولئك الذين ليس لديهم جواز سفر لقاح، أو شهادة اختبار سلبية، أو أي دليل آخر على وضعهم الصحي”.

وأضافوا أن “استبعاد كنيسة يسوع المسيح لمن تعتبرهم الدولة غير مرغوب فيهم اجتماعيا سيكون لعنة بالنسبة لنا وإنكارا لحقيقة الإنجيل”.