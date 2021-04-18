شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات بشأن خطط اليابان لتصريف المياه من محطة فوكوشيما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية أبلغت مبعوث المناخ الأمريكي الزائر جون كيري قلقها من قرار اليابان تصريف مياه ملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في البحر، لكن كيري أكد ثقة واشنطن في شفافية هذه العملية.

ووصل كيري إلى سول يوم السبت لبحث الجهود الدولية لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري في جولة تضمنت توقفا في الصين قبل القمة الافتراضية التي يعقدها الرئيس جو بايدن مع زعماء العالم بشأن تغير المناخ يومي 22 و 23 أبريل نيسان.

وقالت الوزارة إن وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونج إيوي يونج سعى لحشد الدعم لاحتجاج بلاده على خطة فوكوشيما في اجتماع عشاء مع كيري.

وبموجب هذه الخطة سيتم تصريف أكثر من مليون طن من المياه من المحطة التي دمرها زلزال وموجات مد عاتية (تسونامي) عام 2011 في البحر القريب قبالة الساحل الشرقي لليابان.

وانتقدت سول بشدة هذا القرار واستدعت وزارة الخارجية السفير الياباني كما أمر الرئيس مون جيه-إن المسؤولين ببحث إمكانية تقديم التماس إلى محكمة دولية.