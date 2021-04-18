شكرا لقرائتكم خبر عن عالميًا.. أكثر من 140.18 مليون إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 140.18 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و142002. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة- الهند - البرازيل - فرنسا - روسيا - المملكة المتحدة - تركيا - إيطاليا - إسبانيا – ألمانيا.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات العراق - الأردن - لبنان – المغرب – الإمارات –السعودية.