شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 1388 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1388 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، وشفاء 1360 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 255.860 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1440 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 239.027 حالة .

وبين السند أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات الكويتية بلغ 250 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15393 حالة.