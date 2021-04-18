شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحوثي يستغل الملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية ومادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت الحكومة اليمنية اتهامها لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باستخدامها الملف الإنساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني أكد فيه استمرار المليشيا الإرهابية في افتعال أزمة المشتقات النفطية، والمتاجرة بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، إضافة إلى استخدامها للملف الإنساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وتنفيذاً لسياسات الافقار والتجويع الممنهج بحق اليمنيين.

وكشف الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن أن مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول من شهر ابريل الجاري 2021 التي نشرها المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد، تؤكد من جديد أكذوبة الحصار، وافتعال المتمردين الحوثيين لأزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لإنعاش السوق السوداء التي تديرها، ونهب السكان لتمويل ما تسميه المجهود الحربي.

وأشار إلى أن المؤشرات تؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن في النصف الأول من هذا الشهر بلغت (276,503) طنا متريا، وقال :"إن تلك الكمية تلبي متوسط الاحتياج المدني والانساني في جميع مناطق اليمن لمدة 20 يوم".