شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والصين تؤكدان التزامهما بمكافحة تغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية التزامهما بمكافحة تغير المناخ وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وذلك بعد زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري إلى شنغهاي. وجاء في البيان المشترك الذي وقّعه كيري ونظيره الصيني شي شينهوا أن الولايات المتحدة والصين تتعهدان بالتعاون مع بعضهما البعض ومع دول أخرى لمعالجة أزمة المناخ التي يجب التعامل معها بجدية . ويعتزم الطرفان تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد للتوصل إلى الحياد الكربوني قبل بداية القمة الدولية في غلاسكو.