ضياء رشوان: المصورون الصحفيون سيغطون مباراة القمة غدا بنفس عدد وقواعد تغطية مباريات الدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

تلقى ضياء رشوان نقيب الصحفيين مذكرة من الزميل مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين قبل ساعات قليلة، بخصوص صعوبات تواجه قيام الزملاء أعضاء الشعبة بتغطية مباراة القمة غدا الأحد بين الزمالك والأهلي.

وقد قام النقيب بالتواصل فورا مع اتحاد الكرة والسيد مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء أشرف الجندي واللواء هشام أبو النصر نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وتم الاتفاق على السماح للزملاء المصورين الصحفيين بتغطية مباراة الغد وفق نفس القواعد والعدد التي تتم بها تغطية مباريات الدوري والكأس المصريين، على أن تتولى شعبة المصورين بالنقابة التواصل مع وزارة الداخلية واتحاد الكرة لإبلاغهما بأسماء الزملاء الذين وقع الاختيار عليهم حسب الآلية المعتادة التي تضعها الشعبة.