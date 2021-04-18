​​​وكيل "اقتصادية النواب": أموال الوقف في أيدي أمينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء عدم صحة غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، دليل على أن أموال الوقف في آيدي أمينة.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، في بيان له اليوم، أن رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على الشائعات المغرضة التي يرددها أصحاب النفوس الضعيفة، أحبط مخططات المتآمرين على الوطن والذين يشككون في أي منظومة ناجحة، لاسيما أن هيئة الأوقاف حققت معدل إيرادات هو الأعلى في تاريخها ما يجعلها واحدة من الهيئات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الحكومة أكدت أن هيئة الأوقاف المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، وهو ما يكشف زيف كافة الإدعاءات.

وأشاد عبدالحميد بتشديدات وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، وتأكيده قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة.

وأكد أن قيام وزير الأوقاف باختيار المهندس علاء عبدالعزيز، قائمًا بأعمال رئيس الهيئة سيساهم في تعظيم موارد الوقف، وتحقيق أفضل عائد استثماري، خاصة أنه خلال عمله كمدير عام للهيئة لعب دورًا مهمًا في مضاعفة الإيرادات.