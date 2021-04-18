شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء صناعة الغزل والنسيج على رأس اهتمامات الحكومة.. اعرف التطورات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة، خلال الأيام القادمة، على تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتشجيع زراعة القطن .

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، بسرعة إعداد آليات تحفيز المزارعين المصريين على زراعة القطن لمضاعفة الرقعة الزراعية منه، لتوفير احتياجات الصناعة المصرية من الغزل والنسيج التي يتم تطويرها بهدف عودتها إلي سابق عهدها، والذى أكد أن صناعة الغزل والنسيج تعد إحدى الصناعات التي يوجد إجماع بشأن ضرورة إحيائها.

ونرصد أبرز المعلومات عن محطتين يمثلون أهمية فى محطة التطوير لتلك الصناعة:

- تنفيذ مدينة النسيج الجديدة بالروبيكى، والاستعانه بأحدث الماكينات على مستوى العالم .

- المرحلة الأولى ضمت تنفيذ 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج .

- إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى وتشغيله بـ 2022.

- ينفذ المشروع على مساحة 62.5 ألف متر مربع تقريباً، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل.

- يستهدف تحقيق متوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم.

- تم افتتاح مبني جديد لـ "تدريب المدربين" الذين سيتولون تدريب العمال على الماكينات الحديثة بالمصانع.