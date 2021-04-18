شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تصعد.. تحريك سفن حربية واعتقال قنصل أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط تجدد التوترات في شرق أوكرانيا، أرسلت روسيا 15 سفينة حربية إلى البحر الأسود لإجراء مناورة.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن البحرية قولها إن السفن مرت عبر مضيق «كيرتش» في شبه جزيرة القرم أمس السبت.

ولم تذكر في بادئ الأمر المدة الزمنية، التي سوف تستغرقها التدريبات. وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في وقت سابق نشر اثنين من السفن الحربية إلى البحر الأسود، في أعقاب شكاوي من روسيا، طبقا لمصادر تركية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن مناطق معينة بالبحر في القرم سوف تغلق لشهور بسبب المناورات. ولكنها أضافت إن عمليات الملاحة عبر مضيق كيرتش في شبه جزيرة القرم لن تتأثر بالإغلاق.

إلا أن هناك انتقادات وردت من الاتحاد الأوروبي ومن حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن داخل أوكرانيا لهذه الخطوة. وتحدث مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أمس عن «تطور مقلق للغاية».

يزيد القلق الدولي بشأن تصعيد للصراع في شرق أوكرانيا بسبب احتشاد القوات الروسية ليس ببعيد عن الحدود الأوكرانية.

وفي السياق، أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أمس، القبض على القنصل الأوكراني متلبسا في مدينة سان بطرسبرج عندما تلقى معلومات ذات طبيعة سرية خلال لقاء مع أحد مواطني روسيا.

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: «قام جهاز الأمن الاتحادي الروسي في مدينة سان بطرسبرج، في 16 أبريل 2021، بالقبض على دبلوماسي أوكراني متلبسا، وهو القنصل العام لأوكرانيا في مدينة سان بطرسبرج ألكسندر سوسونيوك، عند تلقي معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون خلال اجتماع مع مواطن روسي بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن المعتقل له أنشطة معادية لروسيا وتتعارض مع طبيعة العمل الدبلوماسي.

وأضاف البيان: «سيتم تطبيق الإجراءات على الدبلوماسي الأجنبي وفقًا لقواعد القانون الدولي».

وتأتي هذه الخطوة وسط توتر بين أوكرانيا وروسيا، حيث تتهم كييف موسكو بدعم المتمردين المناهضين في شرق أوكرانيا.