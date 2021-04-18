شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ مجزرة إنديانابوليس.. معتقل سابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت الشرطة الأمريكية معلومات جديدة عن براندون هول منفذ مجزرة إنديانابوليس التي قتل فيها 8 أشخاص في أحد مخازن شركة «فيديكس» للبريد، قبل أن ينتحر. ونقلت وسائل إعلام محلة عن مسؤولي الشرطة ومكتب التحقيقات الاتحادي، أمس (السبت) قولهم: إن هول كان موظفاً سابقاً في الشركة الشهيرة، ولديه تاريخ من المرض العقلي، أدى إلى اعتقاله العام الماضي من قبل سلطات إنفاذ القانون وبحوزته مسدس.فيما أفاد مكتب التحقيقات الاتحادي بأن شرطة المدينة كانت قد وضعت المشتبه به قيد الاحتجاز المؤقت للصحة النفسية في مارس 2020 بعد أن اتصلت والدته بإنفاذ القانون للإبلاغ عن أنه يحاول الانتحار. يذكر أن 4 أمريكيين من السيخ (ثلاث نساء ورجل) بين القتلى في الهجوم العشوائي الذي وقع مساء (الخميس). ووقعت الحادثة في مركز لعمليات شركة فيديكس قرب مطار إنديانابوليس الدولي. وقال نائب رئيس شرطة المدينة كريج مكارت، إن الأمر استمر دقيقتين فقط وانتهى بحلول الوقت الذي وصلت فيه الشرطة إلى موقع إطلاق النار.

