شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اعتقلت موسكو القنصل الأوكراني ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في خطوة تصعيدية، اعتقلت السلطات الروسية أمس (السبت) القنصل الأوكراني ألكسندر سوسونيوك في مدينة بطرسبوغ متلبسا بتهمة تلقي معلومات سرية حول قواعد بيانات الأجهزة الأمنية من مواطن روسي. وأكد الأمن الفيديرالي أن أنشطة سوسونيوك «معادية لروسيا وتتعارض مع الوضع القانوني للموظفين الدبلوماسيين»، مضيفاً أنه ستتم معاقبته وفقاً للقانون الدولي. وتتزامن عملية الاعتقال مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وسط تخوف أوروبي من غزو روسي. وارتفع منسوب التوتر بين البلدين بعد 7 سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، مع إعلان مسلّحين موالين لروسيا عن مناطق انفصالية في شرقي أوكرانيا، في خطوة أدت إلى تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة. وأبدت الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قلقا حيال إمكانية انزلاق النزاع في شرق أوكرانيا إلى دائرة القتال الأوسع، بعد أن حذرت تقارير من تحرّكات للجنود الروس وتكثيف للمواجهات مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.

