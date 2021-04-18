شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي يدعو لرفع جاهزية الجيش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وسط تفاقم التوتر مع إسرائيل استهداف منشأة نطنز النووية، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الجيش إلى رفع جاهزيته إلى المستوى المطلوب والقيام بدوره المؤثر. وقالت وكالة أنباء «فارس» إن دعوة خامنئي جاءت بمناسبة يوم الجيش الذي يصادف اليوم (الأحد).

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، قال إن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. وأضاف لقد أخذنا وقتا لمناقشة التحديات التي تشكلها إيران وحزب الله والمتطرفون الآخرون على استقرار الشرق الأوسط وعلى السلام الإقليمي.