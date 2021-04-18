مسؤولون إيرانيون يستولون على لقاحات عمال القمامة

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وتم إعطاء هؤلاء المسؤولين اللقاحات التي كانت مخصصة في الأصل لعمال جمع القمامة والنفايات.
ورد وزير الصحة سعيد نمكي بسخط وطالب بالفصل الفوري لهؤلاء المسؤولين واتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المسؤولين المتورطين في الفضيحة، وفقا لتقارير إعلامية أمس. ووفقا للتقارير، فإن بعض كبار المسؤولين كانوا يرتدون ملابس مثل عمال جمع القمامة للحصول على جرعة لقاح، ودفعت إدارة البلدية بقولها بأن المسؤولين أرادوا فقط تقليل مخاوف الموظفين من التطعيم.
وبدأت عمليات التطعيم بطيئة في إيران، التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، وتعاني من أزمة اقتصادية، نتيجة استيراد مليوني جرعة فقط من اللقاح من الصين وروسيا والهند حتى الآن. في الوقت الحالي، تعطى الأولوية للتطعيم للأطباء وأطقم التمريض والأشخاص الموجودين في دور الرعاية وعمال جمع القمامة.
وطلبت إيران من روسيا 6 ملايين جرعة من لقاح (سبوتنيك في) لكن من غير الواضح متى ستصل إلى البلاد. كما أنه من غير الواضح متى يمكن استخدام اللقاحات المطورة محليا، والتي لا تزال في مرحلة الاختبار.
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