إيران تكثف الضغط النووي وتزيد التخصيب

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ويعد التغيير في مستوى التخصيب، الذي يجعل إيران أقرب إلى المستوى الذي تحتاجه لبناء سلاح نووي، هو محاولة لإقناع الدول الأخرى بالجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة برنامجها النووي، فضلا عن الرد على العمل التخريبي الذي وقع نهاية الأسبوع. في منشأة نطنز، والذي تلقي إيران باللوم فيه على إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بروكسل «إن هذا تطور مقلق للغاية»، مضيفا أنه من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، لا يوجد تفسير موثوق به أو مبرر لهذا الإجراء غير العمل العسكري.
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