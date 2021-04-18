إيران تكثف الضغط النووي وتزيد التخصيب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، «إن إيران تمكنت كما وعدت من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 %». وكانت إيران تسمح فقط لعملية التخصيب في منشأة نطنز النووية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 20 %.

ويعد التغيير في مستوى التخصيب، الذي يجعل إيران أقرب إلى المستوى الذي تحتاجه لبناء سلاح نووي، هو محاولة لإقناع الدول الأخرى بالجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة برنامجها النووي، فضلا عن الرد على العمل التخريبي الذي وقع نهاية الأسبوع. في منشأة نطنز، والذي تلقي إيران باللوم فيه على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بروكسل «إن هذا تطور مقلق للغاية»، مضيفا أنه من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، لا يوجد تفسير موثوق به أو مبرر لهذا الإجراء غير العمل العسكري.