طهران تحدد هوية مخرب منشأة نطنز

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وقال نادي شباب الصحفيين «إن كريمي غادر إيران قبل تخريب شبكة الكهرباء في منشأة نطنز، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق الضرر بعدد من أجهزة الطرد المركزي.
ويتم بذل جهود للعثور عليه وإعادته إلى البلاد»، حسبما ذكرت أمس وكالة بلومبيرج للأنباء. وألقت إيران باللوم على إسرائيل في الهجوم وتعهدت بالرد، كما ردت إيران على هذا الهجوم بتكثيف تخصيب اليورانيوم بنقاء بنسبة 60%، وهي أعلى من سقف التخصيب.
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