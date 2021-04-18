شكرا لقرائتكم خبر عن دول العالم تتسابق في حملات التلقيـح لاحـتواء جائحة كورونـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، على المستوى العالمي حقن قرابة 863 مليون جرعة، وأعلنت الصين اقترابها من تقديم 200 مليون جرعة لقاح لمواطنيها، فيما أكدت تشيلي أن فاعلية اللقاح الصيني «كورونافاك» تصل إلى 80 في المئة، فيما أعلنت الولايات المتحدة تخصيص 1.7 مليار دولار لدراسة النسخ المتحورة من فيروس «كوفيد- 19»، في وقت أعلنت الهند إغلاق مدن كبرى بعد تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية، كما أعلنت اليابان عن تشديد الإجراءات خاصة في طوكيو، في وقت بدأت دول أخرى تخفيف القيود.

تعاني حملات التلقيح وهي السلاح الرئيسي لمكافحة الوباء، من نكسات من نقص في إمدادات اللقاحات المتعاقد عليها بين دول كبرى وأقاليم، وكذلك من زيادة النسخ المتحوّرة الأكثر قدرة على العدوى وتصبح القوة المهيمنة على مسار الوباء.

على أعتاب 200 مليون

أظهرت بيانات نشرتها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس السبت، أن البلاد استخدمت نحو ثلاثة ملايين جرعة من لقاحات «كوفيد- 19» في إطار عملية التطعيم، أمس الأول الجمعة، مما رفع العدد الإجمالي لمن تلقوا اللقاحات إلى 187.37 مليوناً.

فاعلية كورونافاك

نشرت تشيلي إحدى الدول الأكثر تقدماً في العالم على مستوى التلقيح، دراسة تُظهر أن لقاح «كورونافاك» الصيني، أثبت فاعلية بنسبة 67 في المئة في الوقاية من أعراض «كوفيد- 19»، و80 في المئة في منع الوفاة، وذلك وفقاً لنتائج ميدانية تم الكشف عنها من حملة التطعيم في تشيلي.

وقال وزير الصحة إنريكي باريس للصحفيين أثناء إعلانه عن نتيجة شهرين من التطعيم في تشيلي: «هذه الأرقام تجلب راحة البال للبلاد». وتسعى الحكومة إلى تلقيح 80 في المئة أو 15,2 مليون من سكانها.

دراسة المتحورات

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم استثمار 1,7 مليار دولار لتحسين قدرات تسلسل فيروس كورونا وكشف التغيرات الجينية. ويسود التردد بين فرض قيود إضافية للجم تفشي الوباء من خلال الحد من التواصل البشري، وتخفيف القيود لدعم الاقتصاد وتهدئة موجات الاستياء في صفوف السكان.

إغلاق في الهند

في الهند التي قد تصبح بؤرة الوباء، دخل حيّز التنفيذ، أمس السبت، إغلاق نيودلهي وغيرها من المدن الكبرى . واستقطب مهرجان الهندوس الديني «كومبه ميلا» الجاري منذ يناير/كانون الثاني في شمالي الهند، إجمالي 25 مليون شخص بدون كمامات ولا تباعد، بينهم 4,6 مليون شخص خلال يومين .

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أمس السبت تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات «كوفيد- 19» بلغت 234692 خلال 24 ساعة. وتعد هذه ثامن زيادة يومية قياسية خلال الأيام التسعة الماضية.

ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى نحو 14.5 مليون حالة لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 32 مليون إصابة. وأظهرت البيانات ارتفاع وفيات الهند جراء «كوفيد- 19» إلى 175649 بعد تسجيل 1341 وفاة

وبعدما أدى إغلاق وطني فرض قبل عام إلى هبوط اقتصادي، سعت الحكومة الهندية إلى تجنّب إغلاق آخر. لكن نيودلهي انضمت إلى بومباي في إصدارها أوامر بإغلاق جميع الأعمال غير الأساسية. وبدت معالم المدينة مهجورة على غرار الحصن الأحمر؛ حيث يحتشد عشرات الآلاف عادة. وباتت المدينة التي تعد أكثر من 20 مليون نسمة تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية في الهند، وأغلقت جميع المطاعم ومراكز التسوق والصالات الرياضية. كما فرضت منطقة ماهاراشترا التي تضم بومباي وغوجارات وولاية كارناتاكا، قيوداً على الحركة. وأمرت ولاية أوتار براديش، التي تعد نحو 240 مليون نسمة، بإغلاق لمدة يوم واحد اليوم الأحد.

كما تواجه حملة الهند للتطعيم عقبات؛ إذ تم إعطاء 117 مليون لقاح حتى الآن، بينما بدأت المخزونات تنفد.

قالت طوكيو، أمس السبت إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا فيها ارتفع إلى 759 وهو الأكبر منذ 30 يناير. ومددت الحكومة اليابانية إجراءات طوارئ سارية إلى عشر مناطق أمس الأول الجمعة بعد أن انتشرت موجة رابعة من الجائحة، مما ألقى بمزيد من الشك في إمكانية تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في غضون أقل من 100 يوم.

في كولومبيا أيضاً، دخل حيّز التنفيذ إغلاق في عطلة نهاية الأسبوع في أربع مدن.

وتشدد أونتاريو المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في كندا، الإغلاق وتمدده للحد من تفشي الوباء من خلال إغلاق خصوصاً الحدود أمام التنقلات غير الضرورية، وفق ما أعلن رئيس وزرائها دوغ فورد. وسجّلت المقاطعة الكندية التي تعد 14 مليون نسمة، 4812 إصابة جديدة ب«كوفيد- 19»، في عدد قياسي منذ بدء تفشي الوباء، إضافة إلى 25 وفاة. وقال دوغ فورد في مؤتمر صحفي: «نحن في صدد خسارة المعركة الدائرة بين النسخ المتحوّرة واللقاحات».

تخفيف القيود في دول أخرى

بفضل السيطرة على الوضع الوبائي، ستتمكن الدنمارك من تسريع إعادة الفتح بدءاً من 21 إبريل/نيسان. وسيُسمح باستقبال جمهور في الملاعب الرياضية وزبائن في المطاعم.

ويُفترض أن تبدأ إيطاليا إعادة فتح المطاعم والمدارس اعتباراً من الاثنين 26 إبريل.

في فرنسا، أكد المتحدث باسم الحكومة أنه اعتباراً من منتصف مايو/أيار سنتمكن من بدء إعادة الفتح، مذكراً بأن الفتح يعني بعض الباحات الخارجية وبعض المراكز الثقافية.

في البرازيل، أعلنت حكومة ولاية ساو باولو إعادة فتح المتاجر والسماح بإقامة الشعائر الدينية بحضور المؤمنين اعتباراً من اليوم الأحد، على الرغم من أن عدد الوفيات اليومي جراء «كوفيد- 19» لا يزال مرتفعاً في كافة أنحاء البلاد.

وستدخل هذه الولاية التي تضم 46 مليون نسمة وهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان، في «مرحلة انتقالية» تحضّر لإعادة فتح المطاعم وصالونات التجميل ودور السينما والمسارح اعتباراً من 24 إبريل.

(وكالات)