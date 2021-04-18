شكرا لقرائتكم خبر عن تـحـركـات مـتـسـارعـة لإنـهـاء أزمـة التشكيـل الحكومـي فـي لـبـنـان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : «الخليح»

فيما أصاب شلل شبه تام الحركة السياسية في لبنان في اليومين الأخيرين، حيث غابت الاتصالات واللقاءات فوق الساحة المحلية في استراحة محارب بعد جولة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل على المسؤولين والرسائل التي وجهها، توجهت الأنظار إلى موسكو التي زارها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، حيث اختتم الحريري زيارة العمل بلقاء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية في موسكو، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع في لبنان بشكل تفصيلي ولا سيما العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والازمة الاقتصادية، كما تناول البحث موضوع اللاجئين السوريين و إمكانية تزويد روسيا لبنان باللقاحات لمواجهة جائحة كورونا.

من جهة أخرى، أشارت مصادر سياسية إلى أنه المياه الحكومية ستتحرّك على ما يبدو، فالملف الحكومي ومع زخم الاتصالات، يبدو أنه أمام فرصة ثمينة وأخيرة لانهاء الازمة. وبحسب المصادر، فإن الحراك الدولي الأخير فتح الباب مجدداً على حركة مشاورات مكثفة على الخط الحكومي. والساعات المقبلة ستكون زاخرة باتصالات على أكثر من خط، خصوصاً وأن كل الخارج أكد الحاجة إلى تشكيل حكومة في لبنان في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن أن هذا الحراك الخارجي تجاه لبنان، حشر المعطّلين في الزاوية.

على أن الأرضية التي سيتركز عليها الحراك الجديد، كما تشير المصادر، هي مبادرة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، التي تحظى بدعم خارجي عام، سواء من الفرنسيين أو من الأمريكيين الذين أكدوا هذا الأمر خلال زيارة هيل، لكونها وحدها تشكّل النافذة التي يمكن أن يعبر منها الحل إلى حكومة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين، وليس فيها ثلث معطل لأيّ طرف.

وبحسب المصادر، فإن طريق المبادرة ربما هي الآن أسهل مما كانت عليه قبل الزيارات الخارجية وآخرها الأمريكية إلى بيروت، والتي أعادت تحديد خريطة الطريق الدولية إلى الحل في لبنان عبر حكومة إصلاحات.

قضائياً، بعد اجتماع مجلس القضاءاللبناني الأعلى، الذي أكد خلاله الحق المطلق وسلطة النائب العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي بضرورة اتخاذ ما تراه الجهتان من إجراءات أناطها بهما القانون بحق القاضية غادة عون «احتراماً للعمل المؤسساتي وحفاظاً على سمعة وهيبة القضاء والجسم القضائي»، وقد عقد أمس اجتماع ضم وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ مع رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ ​سهيل عبود​ والمدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ ورئيس ​هيئة التفتيش القضائي​ القاضي ​بركان سعد​ لبحث التطورات القضائية المستجدة.