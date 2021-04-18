شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يشدد على ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ضرورة ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة، مجدداً مطالبته بحوار وطني عميق، وتبني عقد سياسي جديد، بعد 18 عاماً من الحكم، ولا يمكن تبرير إخفاقات اليوم بالنظام السابق، فالعراقيون يستحقون الأفضل. وقال صالح في مقابلة تلفزيونية، إنه «يجب أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وعادلة وتمكّن العراقيين من اختيار الأصلح ومن دون قيمومة من أحد، لتعبر عن مصالح المواطنين الحقيقية».

وأضاف، أن «مقاطعة الانتخابات السابقة من قبل العراقيين، لأنها لم تمثل إرادتهم الحقيقية، ولذلك انطلق الحراك الشعبي. وعليه فإن تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 كانت حراكاً مجتمعياً رصيناً مطالباً بالإصلاح، واختزلوا التظاهرات بشعار بسيط جميل (نريد وطن)، وهذا الحراك أصبح له تأثير مهم وأنتج تغييرات مهمة، بينها قانون انتخابي جديد ومفوضية انتخابات. لذلك نحن بحاجة إلى حوار وطني عميق، وتبني عقد سياسي جديد، بعد 18 عاماً من الحكم ولا يمكن تبرير إخفاقات اليوم بالنظام السابق فالعراقيون يستحقون الأفضل».

وتابع صالح، أن «الشباب في البصرة والسليمانية والنجف والموصل وسنجار وباقي المدن يشتركون بنفس الطموح في فرص عمل جيدة وحياة حرة كريمة، علماً أن المواطنين في كردستان وفي البصرة وبغداد وذي قار وباقي المدن غير راضين عن الوضع القائم، ويتطلعون إلى إصلاحات بنيوية، والآن هناك حراك جدي شعبي ونخبوي من أجل إصلاح منظومة الحكم، ونتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة محطة انطلاق نحو الإصلاح المنشود». وأشار صالح إلى أن «الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، الفساد المالي بحاجة إلى الفوضى والعنف ليديم نفسه، والعنف يولد الفساد، وهناك تخادم خطير بين الإرهاب والإعلام والفساد والسياسي الفاسد والتدخلات الخارجية». وأشار إلى أن «سبب مشاكل المنطقة هو انهيار المنظومة الإقليمية، عودة العراق قوياً ومقتدراً ذات سيادة ويكون عنصر تلاقي المصالح، سيكون عماداً لمنظومة إقليمية مستقرة تستند على المصالح المشتركة للجميع».

من جانب آخر، أعلنت شركة نفط الشمال في العراق، تعرض بئرين نفطيتين إلى عمل تخريبي (إرهابي) بتفجير عبوتين ناسفتين بشمال البلاد. وذكرت في بيان صحفي أن «التفجيرين حدثا قرب بئرين في حقل (باي حسن) بمحافظة كركوك». وأضافت، أن حادث التفجير لم يسفر عن حدوث حرائق أو أضرار مادية أو بشرية، ولم يؤثر في العملية الإنتاجية أو توقف ضخ النفط من الآبار. وأشارت إلى أن «هذه الهجمات لن توقف الجهود الوطنية في إدامة العملية الإنتاجية دعماً للاقتصاد الوطني».