شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: جمـع 102 توقيـع لسـحب الثقـة من الغنوشـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نائب تونسي، أنه تم جمع 102 توقيع من النواب الداعمين لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، فيما يتطلب تمرير سحب الثقة 109 أصوات.

وقال النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجلوني لموقع «سكاي نيوز عربية» إنه لم يتم بعد إيداع لائحة سحب الثقة على خلفية اتفاق مسبق بين الكتل النيابية بأن يتم ذلك عند استكمال تجميع كل الأصوات اللازمة لسحب الثقة حتى يتحمل النواب مسؤولياتهم أمام الشعب.

ولتلافي التلاعب الذي حصل مع عريضة سحب الثقة الأولى في يوليو الماضي بعد أن شهدت كواليس جلسة سحب الثقة ترغيباً وترهيباً لعدد من النواب.وأضاف: «اخترنا التروي هذه المرة، ونشر الأسماء في حال تم جمع كل الإمضاءات اللازمة حتى لا نترك المجال للبيع والشراء ولتغيير الأقوال بسبب ضغوطات حركة النهضة».

وعلق العجلوني بأن وجود أكثر من مئة نائب اليوم ضد إدارة الغنوشي للبرلمان يعبر عن فشله سياسياً، مشيراً إلى أن «موقعي لائحة سحب الثقة يمثلون النواب المستقلين ومختلف الكتل النيابية من دون احتساب نواب كتلة قلب تونس على الرغم من تعبير ثمانية منهم عن استعدادهم للتوقيع».وأضاف: إن توقيع كتلة قلب تونس على لائحة سحب الثقة من الغنوشي لا يبدو هيناً بالنظر لوضعية رئيس الحزب نبيل القروي القابع خلف القضبان، وللتحالف السابق بين قلب تونس والنهضة داخل البرلمان والحكومة.

واعتبر العجلوني أن إدارة الغنوشي هي أسوأ إدارة للبرلمان في تاريخ تونس.ورأى في إبعاده حلاً لجزء من المشكلة في البلاد.

من جهته، قال النائب عن حركة الشعب رضا الدلاعي إن المشكلة مع راشد الغنوشي ليس شخصية؛ بل تتعلق بفشله في رئاسة البرلمان وإدارة جلساته .

وبخصوص موقف كتلة قلب تونس من سحب الثقة من الغنوشي، قال: إن هناك تلويحاً من نواب الكتلة بفك الارتباط مع النهضة والمصادقة على سحب الثقة. (وكالات)