شكرا لقرائتكم خبر عن ديبي يتقدم في انتخابات الرئاسة بتشاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجامينا - رويترز

حقق الرئيس التشادي إدريس ديبي، السبت، تقدماً كبيراً في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم 11 إبريل/ نيسان الجاري بما يقربه من تمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

ووفقاً لمفوضية الانتخابات، فإن ديبي فاز بالأغلبية في 50 من بين 51 منطقة أعلنت نتائجها حتى الآن، مشيرة إلى بقاء 61 منطقة أخرى.

الرئيس التشادي ديبي (68 عاماً) أحد أطول الزعماء حكماً في إفريقيا، وهو حليف للقوى الغربية في القتال ضد المتشددين في غرب ووسط القارة، واعتمد في حكمه على أحد أقوى الجيوش في المنطقة للاحتفاظ بالسلطة.